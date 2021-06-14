Зеленский хотел бы услышать от Байдена четкое "да" или "нет" по ПДЧ в НАТО – Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы услышать от главы США Джо Байдена однозначный ответ, получит ли Украина план действий по членству в НАТО. Об этом он украинский лидер заявил в комментарии для Reuters, AP и AFP.

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"Зеленский заявил в понедельник, что хочет услышать "да" или "нет" от президента США Байдена по плану действий относительно членства в НАТО для Украины. Он также сказал, что США должны оказать экономическую поддержку Украине", – говорится в сообщении.

По словам украинского президента, Россия затягивает его встречу с Путиным "без ясной причины" и к тому же большая часть российских войск так и не была отведена от украинских границ.

Сегодня, 14 июня, состоится саммит НАТО. Украину на него не позвали, глава МИД Кулеба назвал это "ошибкой".

Зеленский в разговоре с британским премьером Джонсоном заявил, что Украина сделала для получения ПДЧ все – теперь наступило время поддержки со стороны союзников.

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Дарья Мостовая

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