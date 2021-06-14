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Зеленский – Джонсону: Мы сделали все для ПДЧ в НАТО, пора поддержать нас действиями

14.06.2021, 14:25
Зеленский – Джонсону: Мы сделали все для ПДЧ в НАТО, пора поддержать нас действиями - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Украина сделала все для получения плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО – теперь время союзников поддержать ее действиями и конкретными решениями. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщается, лидеры пообщались по телефону после завершения саммита G7, который проходил в Британии с 11 по 13 июня, и перед саммитом НАТО, который запланирован на сегодня. Вопрос евроатлантической интеграции Украины был ключевым. Зеленский подчеркнул: важна четкая перспектива членства в Альянсе для Украины.

"Мы сделали все, что нужно для получения ПДЧ. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", – отметил президент.

Зеленский также поблагодарил Британию за роль в организации саммита G7 и сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в итоговом коммюнике лидеров Большой семерки.

Кроме того, президент проинформировал Джонсона о войсках РФ у границ Украины и подчеркнул: полного отведения не произошло – уровень военной угрозы остается высоким. Зеленский сделал акцент на важности сотрудничества с Британией для укрепления украинского флота.

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Президент также поднимал вопрос строительства российско-немецкого газопровода Северный поток-2. По словам Зеленского, газопровод является вызовом для Украины в сфере безопасности – и запуск его работы является недопустимым.

Зеленский пригласил Джонсона посетить в августе Киев – для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случая 30-го Дня независимости Украины.

Джонсон же заявил, что страны НАТО ответственны за поддержку обороны Украины, передают в пресс-службе британского лидера. Он подчеркнул и важность британской операции ORBITAL, которая занимается обучением украинских военных.

При обсуждении дестабилизирующих действий РФ на границах Украины Джонсон подтвердил приверженность Великобритании территориальной целостности Украины.

Британский премьер также пообещал выразить свою озабоченность по этому вопросу на сегодняшнем саммите НАТО, отметив, что на минувших выходных Украину "твердо поддержали" страны G7 на саммите.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский нато g7 Борис Джонсон саммит
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