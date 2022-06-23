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ВСУ остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 19:41
ВСУ остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска – сводка Генштаба - Фото
Фото – Генштаб ВСУ

Украинские воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старые Вырки, Атинское и Стариково.

На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Печенеги, Крестище, Мосьпаново, Старый Салтов, Русские Тишки и Пришиб.

На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Богородичного, Адамовки, Дибровного, Курульки, Петровского, Вернополья и Мазановки. Украинские воины отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

На Донецком направлении противник продолжает обстреливать подразделения Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков. Основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью установления контроля над населенными пунктами Северодонецк, Николаевка. Закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.

Украинские воины остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Противник провел разведку боем в районе населенного пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, идут бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров украинские позиции в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Клиново, Торецк, Новолуганское, Покровское, Луганское и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового.

Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1 армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населенного пункта Вершина.

Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции украинских войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего украинские воины дали оккупантам жесткий бой и вынудили отойти.

Для обнаружения слабых мест в украинской обороне оккупанты задействовали диверсионно-разведывательные группы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел.

Попытку наступления врага в направлении Марьинки украинские воины жестко подавили.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Добрянка, Николаевка и Трудолюбовка. Нанес авиаудар по позициям наших войск недалеко от Княжевки.

Читайте также: Минобороны о боях в районе Северодонецка: Ситуация сложная, ВСУ ведут маневренную оборону

Вадим Ребрина
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ВСУ лисичанск генштаб
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