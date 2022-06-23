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Минобороны о боях в районе Северодонецка: Ситуация сложная, ВСУ ведут маневренную оборону

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 10:51
Минобороны о боях в районе Северодонецка: Ситуация сложная, ВСУ ведут маневренную оборону - Фото
Бойцы ВСУ в районе Северодонецка (Фото: EPA)

Ситуация в районе Северодонецка и Лисичанска в Луганской области остается сложной, Вооруженные Силы Украины ведут там маневренную оборону. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, на востоке продолжаются ожесточенные бои, противник имеет огневое превосходство, однако ВСУ наносят россиянам потери и делают все возможное, чтобы не допустить окружения и продвижения РФ вглубь. 

Она отметила, что "никто не скрывает того, что ситуация там сложная". 

"Сейчас украинские войска осуществляют маневренную оборону, так военным языком это называется, меняют определенные рубежи", — сказала Маляр.

Читайте также: Армия РФ захватила два села под Северодонецком и готовится форсировать реку – Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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ВСУ война луганская область Анна Маляр
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