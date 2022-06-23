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Армия РФ овладела двумя селами под Северодонецком и готовится форсировать реку – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 07:34
Армия РФ овладела двумя селами под Северодонецком и готовится форсировать реку – Генштаб - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России овладела двумя селами под Северодонецком, готовится к форсированию Северского Донца, планирует применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении и перебросила дополнительные танковые подразделения под Изюм. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанское направление

На Харьковском направлении армия РФ сосредотачивает усилия, чтобы не допустить выхода украинских сил к госгранице и в тыл славянской группировке российских войск. Враг вел воздушную разведку в районе Байрака и Рубежного.

На Славянском – враг сосредоточил усилия на попытках улучшить тактическое положение и найти слабые места в украинской обороне. РФ пытается создать условия для возобновления наступления на направлениях Изюм-Барвенково, Изюм-Славянск. Россияне перебросили до двух танковых подразделений в район Изюма для усиления группировки, а также планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

Донбасс

На Донецком – враг сосредоточил усилия на полном захвате Северодонецка, наступательных действиях для окружения украинских сил в районе Лисичанска и блокировании основных логистических путей.

На Северодонецком – враг овладел Лоскутовкой и Рай-Александровкой, ведет штурмовые действия для контроля над Сиротиным, готовится к форcированию Северского Донца.

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Армия РФ овладела двумя селами под Северодонецком и готовится форсировать реку – Генштаб

На Бахмутском – россияне ведут наступательные действия в направлении Золотого и Волчеяровки, пытаются овладеть высотами в районе Берестового для контроля над трассой Бахмут-Лисичанск. Для усиления группировки РФ перебросила до одной БТГр (600-1000 военных) в районе Новотошковского.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском – без активных боевых действий РФ, россияне пытаются сковать украинские силы.

Юг

На Южнобугском – армия РФ сосредоточила усилия на недопущении контрнаступательных действий Украины в Херсонской и Николаевской областях. На Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения, не исключены попытки штурмовых действий в направлении Киселевки-Посад-Покровского и Александровки-Лупаревки для выхода на админрубежи Херсонской области.

На Криворожском – враг улучшает инженерное оборудование позиций. В Черном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр", суммарный залп – до 40 ракет.

Север

С 22 июня по 1 июля в Беларуси у границы с Украиной будет мобилизационное учение с отработкой призыва военных запаса. В Беларуси проводятся учения с российскими инструкторами, основное внимание уделяется деятельности ДРГ. В Брянской и Курской областях РФ россияне удерживают до трех БТГр, совершенствуют позиции в районе Теткиного, обстреливают приграничье Сумской области.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс северодонецк славянск бахмут армия рф генштаб войска россии
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