Аналитик ISW: Прямое нападение Беларуси на Украину маловероятно, этому есть две причины

Аналитик Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос считает маловероятным прямое нападение Беларуси на Украину, поскольку беларуская армия небоеспособна и нужна для защиты режима местного диктатора Александра Лукашенко. Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.

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По его словам, армия Беларуси не является боеспособной силой. "Мы оцениваем, что подразделения Беларуси имеют низкую готовность, низкую боеспособность и не имеют реального боевого опыта", – сказал Баррос.

Он отметил, что в целом в армии Беларуси есть шесть бригад, каждая из которых в теории может сформировать две батальонно-тактические группы (одна БТГр – от 600 до 1000 человек). По мнению Барроса, с 12 беларускими БТГр быстро справились бы традиционные украинские бригады, которые стоят на обороне Киева.

Во-вторых, говорит аналитик, силы армии Беларуси нужны Лукашенко для поддержки и возможности защитить свой режим.

"Если бы эти подразделения были бессмысленно уничтожены в бою, это было бы очень плохо для внутренней стабильности Лукашенко. Поэтому мы оцениваем, что вступление Беларуси в войну очень и очень маловероятно, особенно сейчас", – сказал Баррос.

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Аналитик также считает, что сейчас в Беларуси собрано недостаточно российских сил для наступления на Киев или запад Украины. По его словам, в ISW пока не видели существенной передислокации российских элитных войск в Беларусь, ведь они задействованы в других местах.

"Честно говоря, я думаю, что российскую армию сейчас достаточно разбили, поэтому она не способна даже попытаться сделать это снова (пойти на Киев. – Прим. Ред.)", – добавил Баррос.

Кроме того, аналитик не видит угрозы нового наземного наступления армии РФ на Черниговскую и Сумскую области. По его словам, российские войска там ежедневно ведут непрямой артиллерийский огонь и стараются не дать Украине перебросить войска на восток.

"Целью этих атак не является достижение каких-либо территориальных или политических целей", – подытожил он.

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Марк Сировой

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