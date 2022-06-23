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Оккупанты, вероятно, дойдут до Лисичанска в ближайшие дни – ISW

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 05:36
Оккупанты, вероятно, дойдут до Лисичанска в ближайшие дни – ISW - Фото
Карта ISW

Российские войска могут дойти до Лисичанска в ближайшие дни. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 22 июня.

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Аналитики ISW отметили, что оккупанты продолжали наступать южнее Лисичанска вдоль западного берега реки Северский Донец и, вероятно, в ближайшие дни достигнут города, хотя вряд ли смогут быстро овладеть районом Северодонецк-Лисичанск.

Эксперты прогнозируют, что российские войска продолжат перегруппировку и интенсификацию операций в районе между Бахмутом и Лисичанском, чтобы продвинуться к Лисичанску с дополнительного направления, перерезать пути снабжения украинской армии и попытаться в ближайшие дни закрепить контроль над всем районом Северодонецк-Лисичанск.

Читайте также: Российские войска будут атаковать Лисичанск с юга, их ждут затяжные бои – ISW

Наталия Медведева
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лисичанск isw
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