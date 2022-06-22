Российские войска будут атаковать Лисичанск с юга, их ждут затяжные бои – ISW

Российские войска продвигаются к Лисичанску с юга, избегая переправы через реку со стороны Северодонецка. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 21 июня.

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В Институте напоминают о своем более раннем прогнозе, что россияне будут стремиться атаковать Лисичанск с юга, чтобы свести на нет оборонительное преимущество, которое река Северский Донец дает украинским защитникам, противостоящим прямому наступлению из Северодонецка.

Оккупанты провели несколько успешных наступлений в населенных пунктах юго-восточнее Северодонецка 21 июня, и, по мнению экспертов, вероятно, с юга атакуют окраины Лисичанска в течение ближайшей недели.

"Но российским войскам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск", – прогнозируют в ISW.

21 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты бросили на прорыв в Тошковке более полутора БТГ тяжелой техники и "огромное количество" живой силы.

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Наталия Медведева

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