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Информация о "штурме Херсона" и новом оружии на фронте вредит ВСУ — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 10:05
Информация о
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Публикация информации о якобы освобождении нескольких улиц в Херсоне или новом оружии на фронте вредит Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, два бывших нардепа и один действующий начали публиковать информацию об оружии, которое применяют на Херсонском направлении, а также о "хороших новостях из Херсона и занятых улицах в городе". Она отметила, что подобные публикации вредят ВСУ.

"Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте", — заявила Маляр.

Замминистра обороны написала, что информация о потере или освобождении населенного пункта, которая публикуется до завершения военных операций, считается некорректной, она призвала ждать информацию от Генерального штаба. 

"Во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени — таково правило информирования в условиях военного положения. Оно обусловлено военной целесообразностью при проведении операций и мерами безопасности. Это означает, что разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники, наносит вред нашим Вооруженным Силам и затрудняет выполнение поставленных задач", — написала Маляр.

  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил подрыв в Херсонской области автомобиля народного депутата Слуги народа Алексей Ковалева, которого Госбюро расследований подозревает в коллаборационизме.
  • 16 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что "многие жители Херсона сидят в городе и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. Те, кто специально там, не уходят, спрятали оружие, ждут просто сигнала".

Читайте также: Россияне, вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец в Херсонской области — ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война дезинформация Херсон Анна Маляр
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