Россияне, вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец в Херсонской области — ISW

Российские войска, скорее всего, отбили восточный берег реки Ингулец на границе Херсонской и Николаевской областей, где украинские силы обустроили плацдарм. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 21 июня.

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Аналитики указывают на сообщение украинского Генштаба о том, что россияне обстреляли украинские позиции на западном берегу реки Ингулец, что, вероятно, "указывает на потерю украинскими войсками плацдарма на восточном берегу реки", который они занимали с 28 мая.

Геолокационные кадры ударов украинских войск по силам РФ в Андреевке, которая расположена к востоку от реки Ингулец, указывают на оттеснение украинских войск к западу от реки.

Также 21 июня россияне продолжили обустройство долговременных огневых позиций и обстрел населенных пунктов на границах Херсонской и Николаевской, а также Херсонской и Днепропетровской областей.

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Дмитрий Гриниченко

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