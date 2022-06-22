Россияне, вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец в Херсонской области — ISW
Российские войска, скорее всего, отбили восточный берег реки Ингулец на границе Херсонской и Николаевской областей, где украинские силы обустроили плацдарм. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 21 июня.
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Аналитики указывают на сообщение украинского Генштаба о том, что россияне обстреляли украинские позиции на западном берегу реки Ингулец, что, вероятно, "указывает на потерю украинскими войсками плацдарма на восточном берегу реки", который они занимали с 28 мая.
Геолокационные кадры ударов украинских войск по силам РФ в Андреевке, которая расположена к востоку от реки Ингулец, указывают на оттеснение украинских войск к западу от реки.
Также 21 июня россияне продолжили обустройство долговременных огневых позиций и обстрел населенных пунктов на границах Херсонской и Николаевской, а также Херсонской и Днепропетровской областей.
- 16 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что "многие жители Херсона сидят в городе и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. Те, кто специально там, не уходят, спрятали оружие, ждут просто сигнала".
- 18 июня во временно оккупированном россиянами Херсоне неизвестные попытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областной УФСИН".
- Аналитики ISW сообщали, что контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать оккупантам в Херсоне.
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