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Защитники Северодонецка могут отойти к новым укрепленным районам – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 22:11
Защитники Северодонецка могут отойти к новым укрепленным районам – Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (скриншот)

В промзоне Северодонецка, которую контролируют украинские военные, под постоянными обстрелами со стороны россиян разрушено большое количество защитных сооружений. Возможно, украинским защитникам придется отойти к новым укрепленным районам. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он отметил, что россияне бросили все силы, чтобы оккупировать Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям.

"Под постоянными обстрелами там (в промзоне Северодонецка. – ред.) разрушено уже очень много защитных сооружений. Возможно, придется отойти на новые укрепленные районы", – сказал Гайдай.

Лисичанск сейчас находится под плотными обстрелами. Несмотря на это, власти привозят в город гуманитарные грузы и эвакуируют людей. Сегодня выехали около 40 человек.

Жители Северодонецка, которые сейчас укрываются на территории завода "Азот", категорически отказались выезжать. Если город оккупируют, у них, по словам Гайдая, будет возможность выйти только на оккупированную территорию области.

На недавно оккупированных территориях оккупанты уже приступили к так называемой "фильтрации", сообщил глава ОВА. Россияне охотятся за активистами и людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин, по словам Гайдая, заставляют идти воевать против Украины.

Читайте также: Оккупанты, вероятно, дойдут до Лисичанска в ближайшие дни – ISW

Вадим Ребрина
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ВСУ северодонецк лисичанск Сергей Гайдай
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