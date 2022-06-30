Гайдай опроверг пропаганду РФ о том, что оккупанты контролируют половину Лисичанска

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что оккупанты контролируют половину Лисичанска. По его словам, уличных боев в городе нет. Об этом Гайдай сказал в эфире телемарафона.

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Обстрелы Лисичанска, отметил глава ОВА, происходят с нескольких направлений.

"Они, как всегда, отчитались уже, что половину города контролируют, и город почти в окружении. Это неправда. Но обстрелы очень мощные", – сказал Гайдай, добавив, что российские войска находятся на окраине города. "В городе уличные бои не происходят", – сказал глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты намеренно обстреливают даже гуманитарные центры. Есть раненые.

Гайдай советует местным жителям находиться постоянно в укрытиях, потому что эвакуация из города невозможна – россияне минируют подъездные дороги противотанковыми минами.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты имели частичный успех при штурме в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и сейчас удерживают две его части.

Вадим Ребрина

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