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На юге ВСУ плотно атаковали систему ПВО оккупантов – уничтожено четыре С-300

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 01:52
На юге ВСУ плотно атаковали систему ПВО оккупантов – уничтожено четыре С-300 - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

4 августа на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли массированный удар по системе противовоздушной обороны российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ плотно атаковали вражескую систему ПВО и логистические пункты, в том числе с боеприпасами, в Херсонском районе.

В результате за сутки на юге уничтожено: 39 оккупантов, четыре зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационная станция ​​"Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Волошка", девять единиц бронированной и автомобильной техники.

Уничтожены три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

Штурмовики ВСУ атаковали два места скопления вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетная пара разбила вражеский опорный пункт на оккупированной части Николаевской области.

Читайте также: Попытки наступления на Славянском направлении завершились бегством оккупантов – Генштаб

Наталия Медведева
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С-300 потери врага
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