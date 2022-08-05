На юге ВСУ плотно атаковали систему ПВО оккупантов – уничтожено четыре С-300

4 августа на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли массированный удар по системе противовоздушной обороны российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ плотно атаковали вражескую систему ПВО и логистические пункты, в том числе с боеприпасами, в Херсонском районе.

В результате за сутки на юге уничтожено: 39 оккупантов, четыре зенитно-ракетных системы С-300, радиолокационная станция ​​"Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Волошка", девять единиц бронированной и автомобильной техники.

Уничтожены три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

Штурмовики ВСУ атаковали два места скопления вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетная пара разбила вражеский опорный пункт на оккупированной части Николаевской области.

27 июля ВСУ уничтожили часть установок ПВО С-300, которые армия России из-за дефицита ракет использовала для ударов по Николаеву.

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Наталия Медведева

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