Попытки наступления на Славянском направлении завершились бегством оккупантов – Генштаб

Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного Славянского района Донецкой области благодаря умелым действиям украинских военных завершились крахом и бегством оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил РФ и Беларуси не обнаружено.

С целью демонстрации присутствия и сковывания сил обороны враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведевка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Великая Рыбица Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщевая, Дементиевка, Коробочкино, Великие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасовка. Пытается прорвать оборону украинских войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Долгенькое и Большая Камышеваха.

Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям украинских военных завершились крахом и бегством.

На Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Возле четырех последних населенных пунктов для ударов задействовал авиацию.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка.

Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел, производит обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Новополя. Безуспешно пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки, понес потери и отошел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой им территории.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленый Гай, Белая Криница, Балка Хуторская и Ивановка.

Вражеские наступательные действия в районах Белогорки и Лозового украинские воины остановили и отогнали оккупантов назад.

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Вадим Ребрина

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