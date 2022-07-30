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В Энергодаре прогремели взрывы, уничтожена военная техника россиян — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 11:34
Уничтоженная техника россиян в Энергодаре (Фото: Дмитрий Орлов/Telegram)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Во временно оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июня прогремели взрывы, было уничтожено три единицы боевой техники россиян. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. 

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По его словам, перед отелем "ОП ЗАЭС" прозвучало несколько взрывов, которые привели к пожару. На данный момент известно об уничтожении трех единиц боевой техники российских оккупантов.

Пострадавших среди местных жителей нет. 

"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", — заявил Орлов. 

  • 18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения, также есть погибшие. Он не уточнил, в результате чего именно были ранены российские военные.
  • 22 июля ГУР сообщило, что украинские военные дроном-камикадзе ударили по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС. 
  • Ранее россияне устраивали провокации, обстреливая Энергодар.

Читайте также: Разведка просит жителей Энергодара срочно сообщить места дислокации оккупантов 

Дмитрий Гриниченко
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