Во временно оккупированном Энергодаре в ночь на 30 июня прогремели взрывы, было уничтожено три единицы боевой техники россиян. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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По его словам, перед отелем "ОП ЗАЭС" прозвучало несколько взрывов, которые привели к пожару. На данный момент известно об уничтожении трех единиц боевой техники российских оккупантов.

Пострадавших среди местных жителей нет.

"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", — заявил Орлов.

18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения, также есть погибшие. Он не уточнил, в результате чего именно были ранены российские военные.

22 июля ГУР сообщило, что украинские военные дроном-камикадзе ударили по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС.

Ранее россияне устраивали провокации, обстреливая Энергодар.

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Дмитрий Гриниченко

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