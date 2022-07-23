Разведка просит жителей Энергодара срочно сообщить места дислокации оккупантов
Главное управление разведки Минобороны просит жителей Энергодара и близлежащих территорий срочно сообщить о местах дислокации оккупантов.
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В частности, разведку интересуют:
— точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами),
— места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами),
— места расположения и маршруты передвижения военной техники,
— точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должность и место работы до 24 февраля и должность, которую занимает сейчас),
— информация о лицах, сочувствующих оккупантам, и других сторонниках оккупационных властей.
Контактный номер: +380963101126
"Вместе выгоним оккупантов с родной земли!" – отметили в ГУР.
- 18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения, также есть погибшие. Он не уточнил, в результате чего именно были ранены российские военные.
- 22 июля ГУР сообщило, что украинские военные дроном-камикадзе ударили по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС.
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