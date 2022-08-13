UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк: РФ хочет отсоединить Украину от ЗАЭС, а ООН и МАГАТЭ продолжают изучать потолок

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 18:08
Подоляк: РФ хочет отсоединить Украину от ЗАЭС, а ООН и МАГАТЭ продолжают изучать потолок - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, армия России обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы отсоединить ее от энергосистемы Украины, а ООН и МАГАТЭ неэффективно этому препятствуют. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, российские пропагандисты "прикидываются клоунами", когда говорят, "зачем РФ обстреливать саму себя на ЗАЭС".

"Объясняю: Россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию. ООН и МАГАТЭ продолжают внимательно изучать потолок", – написал Подоляк.

Читайте также: "Очень много техники РФ". Инженер рассказал об обстрелах ЗАЭС и возможных планах россиян

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН обстрелы АЭС МАГАТЭ армия рф михаил подоляк Запорожская АЭС войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 