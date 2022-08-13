Подоляк: РФ хочет отсоединить Украину от ЗАЭС, а ООН и МАГАТЭ продолжают изучать потолок
13.08.2022, 18:08
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)
По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, армия России обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы отсоединить ее от энергосистемы Украины, а ООН и МАГАТЭ неэффективно этому препятствуют. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, российские пропагандисты "прикидываются клоунами", когда говорят, "зачем РФ обстреливать саму себя на ЗАЭС".
"Объясняю: Россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию. ООН и МАГАТЭ продолжают внимательно изучать потолок", – написал Подоляк.
- На этой неделе тема ЗАЭС обсуждалась в Совбезе ООН. Украина, ООН и Запад настаивали на демилитаризации зоны вокруг АЭС, но Россия была против. Глава МАГАТЭ потребовал допустить экспертов агентства на Запорожскую АЭС
- Сегодня разведка сообщила, что РФ готовит провокацию под украинским флагом в районе АЭС, чтобы обвинить ВСУ. Позже сегодня РФ снова начала вести обстрелы в сторону АЭС.
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