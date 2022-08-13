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"Очень много техники РФ". Инженер рассказал об обстрелах ЗАЭС и возможных планах россиян

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 16:43
Запорожская АЭС (фото - Запорізька атомна електростанція, Facebook)

Армия России стянула много техники на Запорожскую АЭС и стреляет, "чтобы было больно, но не смертельно". Возможно, она хочет специально довести ситуацию до близкой к катастрофе, чтобы переподключить АЭС к крымской сети. Об этом в интервью BBC Украина на условиях анонимности рассказал один из инженеров станции.

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По его словам, на территории ЗАЭС – "очень много военной техники РФ". Большую часть инженерной техники, транспорта и "Уралов" россияне согнали под "эстакады" – переходные галереи между спецкорпусами и энергоблоками.

В глубине станции – больше интересной техники под "эстакадами", говорит инженер. Например, возле второго спецкорпуса стоят РСЗО "Град" с полным боекомплектом.

Обстрелы же россияне ведут с площадки, где хранятся тяжелые металлические конструкции, например, новые парогенераторы. По словам инженера, оттуда армия РФ бьет из артиллерии, пытаясь имитировать "прилеты" из Никополя.

"Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента "выхода" до момента "прилета" прошло не больше трех секунд. Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает, откуда летит и куда", – рассказал он.

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Инженер также сообщил, что два месяца назад представители Росатома попросили сотрудников станции "провести экскурсии" и требовали карты АЭС, даже ландшафтные. После этого и начались обстрелы.

"Они знают, куда стрелять, чтобы было больно, но не смертельно", – сказал инженер.

По его словам, россияне в частности обстреливают линии электропередач, разбивая АЭС с энергосистемой Украины. Это впоследствии может привести к нарушению охлаждения ядерного топлива и "страшной ядерной катастрофе". Чтобы не допустить катастрофы, нужен хотя бы один работающий энергоблок на любую энергосистему, объясняет инженер.  

"Они это знают. И что они делают? Они ломают высоковольтные линии, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины. И в то же время говорят нам: "Если неонацисты из ВСУ сломают вам последнюю линию, мы готовы предоставить вам помощь". В чем будет состоять их "помощь"? Они дадут нам план "соединения" ЗАЭС с энергосистемой РФ через линию ЗАЭС-Мелитополь-Джанкой… То есть россияне специально устраивают нам "блэкаут", чтобы потом нам "помочь". Именно сейчас это очень близко. Может, завтра, может, послезавтра они разобьют последнюю линию", – рассказал инженер.

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Марк Сировой
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обстрелы АЭС армия рф Запорожская АЭС войска россии
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