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Оккупация Запорожской АЭС несет ряд рисков для эксплуатации реактора — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 08:38
Оккупация Запорожской АЭС несет ряд рисков для эксплуатации реактора — разведка Британии - Фото
Запорожская АЭС (Фото: пресс-служба станции)

Российская оккупация Запорожской атомной электростанции несет риски для эксплуатации одного из реакторов. Об этом сообщили в свежей сводке разведки Великобритании.

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Разведчики ссылаются на спутниковые снимки от 21 августа, на которых видно, что россияне сохранили усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС, а бронетранспортеры оккупантов были развернуты в 60 метрах от пятого реактора.

Вероятно, противник пытался скрыть технику, поставив ее под воздушными трубами и мостками. Британцы отмечают, что Россия готова использовать любую военную активность Украины в пропагандистских целях. 

Пока оккупанты находятся на объекте, основными рисками для эксплуатации реактора, скорее всего, останутся нарушения систем охлаждения реакторов, повреждение его резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС. Оккупанты заминировали ее и неоднократно обстреливали, обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". АЭС начали переподключать к Крыму. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя на западную аудиторию ложь и пропаганду (пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой. Они пригрозили остановить АЭС.

Читайте также: Запорожская АЭС. Россияне обстреливают золоотвалы, чтобы поднять радиоактивную пыль  ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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война британская разведка Энергодар Запорожская АЭС
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