Оккупация Запорожской АЭС несет ряд рисков для эксплуатации реактора — разведка Британии
Российская оккупация Запорожской атомной электростанции несет риски для эксплуатации одного из реакторов. Об этом сообщили в свежей сводке разведки Великобритании.
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Разведчики ссылаются на спутниковые снимки от 21 августа, на которых видно, что россияне сохранили усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС, а бронетранспортеры оккупантов были развернуты в 60 метрах от пятого реактора.
Вероятно, противник пытался скрыть технику, поставив ее под воздушными трубами и мостками. Британцы отмечают, что Россия готова использовать любую военную активность Украины в пропагандистских целях.
Пока оккупанты находятся на объекте, основными рисками для эксплуатации реактора, скорее всего, останутся нарушения систем охлаждения реакторов, повреждение его резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением.
- 18 августа Россия ответила генсеку ООН отказом на предложение создать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону.
- Законодатели в Великобритании и США заговорили, что вероятная авария на АЭС из-за россиян может стать основание для активизации 5 статьи устава НАТО.
- На утро 21 августа Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
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