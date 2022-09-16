Данилова спросили об угрозе ядерного удара. Посоветовал не помогать врагу разгонять страхи

Украинским средствам массовой информации стоит воздерживаться от раздувания панических настроений у граждан сообщениями, что Кремль может ударить ядерным оружием, потому что страх и хаос – одна из целей страны-оккупанта РФ. Об этом, отвечая на вопрос в ток-шоу Говорить Великий Львів "как вы считаете, насколько вероятно применение РФ тактического ядерного оружия, как Украина к этому готовится и какие предохранители остались у Путина, чтобы его не использовать?", сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Это сложный вопрос и ответить на него очень-очень сложно. Если я сейчас буду говорить, что использование [Россией] тактического ядерного оружия невозможно, я буду, скажем так, сам себя обманывать – и обманывать вас", – ответил он.

Как выразился Данилов, "мы не знаем, что они себе могут выдумать".

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны призвал СМИ не раздувать угрозы и не нервировать общество сообщениями, что Россия может применить ядерное оружие "сегодня, завтра или послезавтра", так как хаос и паника – "очень и очень опасная вещь; это то, на что ставили и ставят россияне".

"Что бы они ни делали, есть одна простая вещь: победа будет за нами, потому что свет никогда не сдавался тьме", – подытожил Данилов.

В конце лета разведка сообщила, что Россия тренируется развертывать ядерное оружие, но Кремль "пока не будет его применять".

В начале осени украинские военачальники написали статью, где призвали мир "жестко пресечь попытку РФ применить ядерное оружие".

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Євген Пилипенко

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