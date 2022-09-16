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Данилова спросили об угрозе ядерного удара. Посоветовал не помогать врагу разгонять страхи

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 12:56
Данилова спросили об угрозе ядерного удара. Посоветовал не помогать врагу разгонять страхи - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Украинским средствам массовой информации стоит воздерживаться от раздувания панических настроений у граждан сообщениями, что Кремль может ударить ядерным оружием, потому что страх и хаос – одна из целей страны-оккупанта РФ. Об этом, отвечая на вопрос в ток-шоу Говорить Великий Львів "как вы считаете, насколько вероятно применение РФ тактического ядерного оружия, как Украина к этому готовится  и какие предохранители остались у Путина, чтобы его не использовать?", сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Это сложный вопрос и ответить на него очень-очень сложно. Если я сейчас буду говорить, что использование [Россией] тактического ядерного оружия невозможно, я буду, скажем так, сам себя обманывать – и обманывать вас", – ответил он.

Как выразился Данилов, "мы не знаем, что они себе могут выдумать".

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны призвал СМИ не раздувать угрозы и не нервировать общество сообщениями, что Россия может применить ядерное оружие "сегодня, завтра или послезавтра", так как хаос и паника – "очень и очень опасная вещь; это то, на что ставили и ставят россияне".

"Что бы они ни делали, есть одна простая вещь: победа будет за нами, потому что свет никогда не сдавался тьме", – подытожил Данилов.

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Євген Пилипенко
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война дестабилизация прогноз ядерное оружие угроза снбо Алексей Данилов
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