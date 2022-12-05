Данилов: РФ хочет нас заморозить, но мы давно отказались от Деда Мороза. Знаем, что делать

Россия не меняет свою тактику и продолжает пытаться уничтожить украинскую энергосистему, однако энергетики готовы к таким атакам, и врагу не удастся добиться своего. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Данилов подчеркнул, что враг не меняет тактику, потому большая часть попаданий в результате сегодняшней ракетной атаки пришлась на объекты энергетической инфраструктуры.

"Враг хочет условно нас заморозить, но могу сказать: мы уже давно отказались от Деда Мороза, у нас свое видение этой всей ситуации. У них ничего из этого не выйдет", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО выразил уверенность в том, что украинские специалисты в ближайшее время устранят последствия сегодняшних обстрелов.

"Будут небольшие проблемы в Одесской области, а по остальным территориям мы не видим больших проблем. Все наши специалисты были готовы к этому. Более того, мы уже знаем, каким способом нам действовать, когда понимаем, что в ближайшее время будет атака. Это уже ноу-хау наших энергетиков, которые совместно со службами отрабатывают эти вопросы", – сказал Данилов.

Комментируя информацию о возможных атаках РФ на банковскую систему Украины, секретарь СНБО сказал, что этот вопрос обсуждался на последнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Мы понимаем, что нам нужно делать, чтобы эта система стабильно работала. Были даны соответствующие поручения по этому поводу", – сказал Данилов.

Сегодня, 5 декабря, страна-террорист нанесла восьмой массированный ракетный удар по Украине за последние два месяца.

Армия России запустила свыше 70 ракет по Украине, и более 60 из них сбила ПВО.

Шмыгаль сообщил о попаданиях в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

Оксана Житнюк

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