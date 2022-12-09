Госдеп о предложении Байдена Путину уйти из Украины – в том числе из Крыма: Не нам решать

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман не стала вдаваться в то, каким именно видит американский президент Джо Байден "выход" России из Украины, о чем он говорил ранее как об условии для двусторонней встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Sky News.

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1 декабря Байден впервые после 24 февраля заявил, что мог бы поговорить с Путиным, если бы тот действительно хотел закончить войну По словам президента США, "есть один способ закончить эту войну – рациональный путь. Путину нужно уйти из Украины, №1". Россияне попытались исказить его слова.

Интервьюер задалась вопросом, отличается ли определение "вывода" войск оккупантов у Байдена и президента Владимира Зеленского, нет ли различий, например, в виде оккупированного Крыма.

Шерман напомнила, что принцип Вашингтона – "ничего об Украине без Украины".

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"Мы поддерживаем президента Зеленского и украинский народ. Не нам решать, каким в итоге будет любое переговорное решение. Реально, это решать украинцам", – сказала она.

По ее словам, "важно то, что агрессор здесь один – это Владимир Путин, и одна жертва – это Украина. И мы увидели, что украинцы не будут жертвами. Они будут сражаться за свою страну. Вот почему мы все поддерживаем их всеми возможными способами", – сказала она.

Шерман подытожила, что "это может закончиться, если Владимир Путин выведет свои войска".

Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.

Глава МИД заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров.

Вскоре после "предложения" Байдена в Госдепе заявили, что президент готов "конструктивно" говорить с Путиным о мире, но Кремль "не готов".

Год назад Путин и Байден говорили по видеосвязи.

Євген Пилипенко

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