Байден готов конструктивно говорить с Путиным о мире, но Россия не готова – Госдеп

Президент США Джо Байден готов к конструктивному диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным о мире, но Россия ясно дает понять, что не настроена на это. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нэд Прайс на брифинге.

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Прайс напомнил, что 1 декабря Байден сказал, что если Путин готов положить конец войне в Украине, то и США готовы заняться дипломатией, в том числе потенциально переговорив с Путиным.

"Президент отметил, что сделает это в тесном сотрудничестве с НАТО, нашими союзниками по НАТО. Мы уже отмечали, что все будет делаться в тесной координации с Украиной – ничего об Украине без Украины", – подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что комментарии Кремля и действия России в последние недели, в том числе ракетный террор против энергетической инфраструктуры Украины, ясно дают понять, что россияне не настроены на конструктивный диалог и конструктивную дипломатию.

Поэтому США и их партнеры и союзники сосредоточены на привлечении России к ответственности за ее действия, на поддержке Украины в ее защите от этой российской агрессии и на смягчении последствий войны Путина для остального мира.

Прайс напомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите в Бухаресте.

Столтенберг заявил, что, хотя это может показаться парадоксальным, лучшее, что может сделать международное сообщество, чтобы помочь дипломатическому прекращению этой войны – продолжать предоставлять нашим украинским партнерам помощь в области безопасности, которая им необходима для защиты своего суверенитета, демократии и территориальной целостности.

"Предоставление такой помощи в сфере безопасности не только поможет изменить обстановку на поле боя, стимулируя россиян к участию в подлинной дипломатии, чего они до сих пор не желали делать, но и, в конечном счете, укрепит позиции Украины за столом переговоров, если и когда этот стол переговоров появится", – резюмировал Прайс.

1 декабря Байден заявил, что мог бы пойти на разговор с Путиным, если бы тот хотел окончить войну. Россияне попытались исказить его слова.

Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.

Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.

В ЕС, США и НАТО неоднократно заявляли, что Запад не давит на Украину по поводу возможного возобновления переговоров с РФ.

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Наталія Медведєва

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