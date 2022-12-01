Байден заявил, что мог бы пойти на разговор с Путиным, если бы тот хотел окончить войну

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует в ближайшее время связываться с российским диктатором Владимиром Путиным, но готов пообщаться с ним, если тот будет заинтересован в прекращении войны, однако только после консультаций с союзниками по НАТО. Об этом Байден сказал на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У меня нет ближайших планов связываться с Путиным. Выскажусь очень осторожно. Я предпочту поговорить с господином Путиным, если он на самом деле будет заинтересован в поисках способа завершить войну. Он еще этого не сделал. Если это будет, то я при консультациях с моими друзьями из Франции и НАТО буду рад сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы увидеть, чего он хочет и что у него на уме", – сказал президент США.

Байден заявил, что российско-украинская война может закончиться "одним рациональным способом" – если Путин выведет войска из Украины. Однако, как уверен американский лидер, Путин этого не сделает, так как он заплатил очень высокую цену, совершил "немыслимые казни" мирного населения.

Байден назвал "больным" то, что делает Путин, приведя в пример бомбежки детский садов, больниц и прочих объектов.

Он подчеркнул, что Запад должен продолжать поддерживать Украину и назвал невообразимой мысль о том, что РФ может победить.

Президент Владимир Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.

Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.

В ЕС, США и НАТО неоднократно заявляли, что Запад не давит на Украину по поводу возможного возобновления переговоров с РФ.

Читайте также: Макрон: Путин совершил огромную ошибку, развязав войну, но переговоры еще возможны

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.