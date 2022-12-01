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Байден заявил, что мог бы пойти на разговор с Путиным, если бы тот хотел окончить войну

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 23:23
Байден заявил, что мог бы пойти на разговор с Путиным, если бы тот хотел окончить войну - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует в ближайшее время связываться с российским диктатором Владимиром Путиным, но готов пообщаться с ним, если тот будет заинтересован в прекращении войны, однако только после консультаций с союзниками по НАТО. Об этом Байден сказал на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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"У меня нет ближайших планов связываться с Путиным. Выскажусь очень осторожно. Я предпочту поговорить с господином Путиным, если он на самом деле будет заинтересован в поисках способа завершить войну. Он еще этого не сделал. Если это будет, то я при консультациях с моими друзьями из Франции и НАТО буду рад сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы увидеть, чего он хочет и что у него на уме", – сказал президент США.

Байден заявил, что российско-украинская война может закончиться "одним рациональным способом" – если Путин выведет войска из Украины. Однако, как уверен американский лидер, Путин этого не сделает, так как он заплатил очень высокую цену, совершил "немыслимые казни" мирного населения.

Байден назвал "больным" то, что делает Путин, приведя в пример бомбежки детский садов, больниц и прочих объектов.

Он подчеркнул, что Запад должен продолжать поддерживать Украину и назвал невообразимой мысль о том, что РФ может победить.

Читайте также: Макрон: Путин совершил огромную ошибку, развязав войну, но переговоры еще возможны

Оксана Житнюк
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