Залужный, Резников и Ермак созвонились с коллегами из США. Обсудили фронт и пути к миру

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак созвонились с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, главой Пентагона Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

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Представители Украины рассказали коллегам из США о ситуации на фронте и мерах противодействия российской агрессии. Поднимались вопросы продолжения военной, экономической и гуманитарной помощи.

Отдельно акцентировалось на усилении защиты критической инфраструктуры от ракетных ударов россиян.

Собеседники уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который основан на принципах ООН и предусматривает ответственность государства-агрессора.

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Дмитро Гриниченко

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