Залужный, Резников и Ермак созвонились с коллегами из США. Обсудили фронт и пути к миру
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак созвонились с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, главой Пентагона Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.
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Представители Украины рассказали коллегам из США о ситуации на фронте и мерах противодействия российской агрессии. Поднимались вопросы продолжения военной, экономической и гуманитарной помощи.
Отдельно акцентировалось на усилении защиты критической инфраструктуры от ракетных ударов россиян.
Собеседники уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который основан на принципах ООН и предусматривает ответственность государства-агрессора.
- Администрация Президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке системы противовоздушной обороны Patriot в Украину, о чем могут объявить официально уже на этой неделе.
- Ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре не влияют на проведение военных операций Вооруженных Сил Украины, заявил генерал Марк Милли.
- США не мешают Украине производить вооружение, которым можно наносить удары по территории России, заявил Остин.
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