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Боеприпасы для HIMARS и гаубиц, средства ПВО, генераторы – что в новом пакете помощи США

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 20:20
Боеприпасы для HIMARS и гаубиц, средства ПВО, генераторы – что в новом пакете помощи США - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Пентагон опубликовал официальный релиз с составом ранее анонсированного пакета военной помощи для Украины на $275 млн.

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Отмечается, что это уже 27-е изъятие военных ресурсов для Украины из запасов Пентагона с августа 2021 года, и что пакет "предоставит Украине новые возможности для усиления ПВО в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя".

В пакет помощи входят:

- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- средства противодействия беспилотникам;
- средства ПВО;
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортеры (HMMWV), машины скорой помощи и медицинское оборудование;
- около 150 генераторов;
- полевое оборудование.

В релизе сказано, что по инициативе администрации президента Джо Байдена США выделили Украине военную помощь в общей сложности на сумму $20 млрд, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля – на сумму более $19,3 млрд.

Читайте также: Генерал Милли: США считают трату боеприпасов на войне в Украине для конфликтов в будущем 

Сергій Бережний
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пентагон пво артиллерия военная помощь HIMARS
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