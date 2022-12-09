Боеприпасы для HIMARS и гаубиц, средства ПВО, генераторы – что в новом пакете помощи США
Пентагон опубликовал официальный релиз с составом ранее анонсированного пакета военной помощи для Украины на $275 млн.
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Отмечается, что это уже 27-е изъятие военных ресурсов для Украины из запасов Пентагона с августа 2021 года, и что пакет "предоставит Украине новые возможности для усиления ПВО в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя".
В пакет помощи входят:
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- средства противодействия беспилотникам;
- средства ПВО;
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортеры (HMMWV), машины скорой помощи и медицинское оборудование;
- около 150 генераторов;
- полевое оборудование.
В релизе сказано, что по инициативе администрации президента Джо Байдена США выделили Украине военную помощь в общей сложности на сумму $20 млрд, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля – на сумму более $19,3 млрд.
- Ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре не влияют на проведение военных операций Вооруженных Сил Украины, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Милли считает, что Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления.
- США не мешают Украине производить вооружение, которым можно наносить удары по территории России, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
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