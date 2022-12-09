Ракеты для HIMARS, 80 000 снарядов и HMMWV. США предоставят пакет военной помощи — AP

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, он будет включать ракеты для HIMARS, 80 000 снарядов и внедорожники HMMWV. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на американских официальных лиц.

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Издание отмечает, что общая сумма помощи меньше, чем большинство предыдущих пакетов помощи США — это связано с тем, что боевые действия должны замедлиться зимой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Россия собирается замедлить войну, перегруппироваться и начать новое наступление после потепления.

Чиновники в Вашингтоне заявили, что новый пакет будет включать в себя 80 000 артиллерийских снарядов и неназванное количество ракет для систем HIMARS.

Также американцы передадут системы противодействия беспилотникам и противовоздушной обороне, а также больше машин HMMWV, генераторов и другого боевого оборудования.

Публичное обнародование нового пакета помощи ожидается 9 декабря.

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Дмитро Гриниченко

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