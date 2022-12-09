UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракеты для HIMARS, 80 000 снарядов и HMMWV. США предоставят пакет военной помощи — AP

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 08:43
Ракеты для HIMARS, 80 000 снарядов и HMMWV. США предоставят пакет военной помощи — AP - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, он будет включать ракеты для HIMARS, 80 000 снарядов и внедорожники HMMWV. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на американских официальных лиц.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание отмечает, что общая сумма помощи меньше, чем большинство предыдущих пакетов помощи США — это связано с тем, что боевые действия должны замедлиться зимой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Россия собирается замедлить войну, перегруппироваться и начать новое наступление после потепления. 

Чиновники в Вашингтоне заявили, что новый пакет будет включать в себя 80 000 артиллерийских снарядов и неназванное количество ракет для систем HIMARS. 

Также американцы передадут системы противодействия беспилотникам и противовоздушной обороне, а также больше машин HMMWV, генераторов и другого боевого оборудования.

Публичное обнародование нового пакета помощи ожидается 9 декабря. 

Читайте также: Генерал Милли: США считают трату боеприпасов на войне в Украине для конфликтов в будущем 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США война артиллерия военная помощь HIMARS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 