Ракеты для HIMARS, 80 000 снарядов и HMMWV. США предоставят пакет военной помощи — AP
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, он будет включать ракеты для HIMARS, 80 000 снарядов и внедорожники HMMWV. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на американских официальных лиц.
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Издание отмечает, что общая сумма помощи меньше, чем большинство предыдущих пакетов помощи США — это связано с тем, что боевые действия должны замедлиться зимой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Россия собирается замедлить войну, перегруппироваться и начать новое наступление после потепления.
Чиновники в Вашингтоне заявили, что новый пакет будет включать в себя 80 000 артиллерийских снарядов и неназванное количество ракет для систем HIMARS.
Также американцы передадут системы противодействия беспилотникам и противовоздушной обороне, а также больше машин HMMWV, генераторов и другого боевого оборудования.
Публичное обнародование нового пакета помощи ожидается 9 декабря.
- Ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре не влияют на проведение военных операцийВооруженных Сил Украины, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Милли считает, что Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления.
- США не мешают Украине производить вооружение, которым можно наносить удары по территории России, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
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