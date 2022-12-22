Зеленский Конгрессу: У нас есть артиллерия, благодаря вам, но ее недостаточно

Российские захватчики атакуют украинский Бахмут днем и ночью, украинским войскам нужно больше артиллерии, чтобы лучше противостоять оккупантам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США.

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"Войска России атакуют Бахмут днем и ночью с мая, но украинский Бахмут стоит", – сказал президент.

Он рассказал конгрессменам, что россияне используют все, что имеют, против Бахмута – у них преимущество в вооружении, но Силы обороны Украины продолжают вести борьбу.

"У нас есть артиллерия, благодаря вам, однако достаточно ли ее? Честно говоря, нет", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что у россиян примитивная тактика, они просто уничтожают украинские города.

"Битва продолжается. Нам нужно победить Кремль на поле боя. Это борьба определит, в каком мире жить нашим детям и внукам. Это битву нельзя отложить, заморозить или игнорировать", – заявил Зеленский.

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21 декабря Зеленский приехал в США, он встретился с президентом США Джо Байденом.

Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Наталія Медведєва

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