Зеленский Конгрессу: У нас есть артиллерия, благодаря вам, но ее недостаточно
Российские захватчики атакуют украинский Бахмут днем и ночью, украинским войскам нужно больше артиллерии, чтобы лучше противостоять оккупантам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США.
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"Войска России атакуют Бахмут днем и ночью с мая, но украинский Бахмут стоит", – сказал президент.
Он рассказал конгрессменам, что россияне используют все, что имеют, против Бахмута – у них преимущество в вооружении, но Силы обороны Украины продолжают вести борьбу.
"У нас есть артиллерия, благодаря вам, однако достаточно ли ее? Честно говоря, нет", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что у россиян примитивная тактика, они просто уничтожают украинские города.
"Битва продолжается. Нам нужно победить Кремль на поле боя. Это борьба определит, в каком мире жить нашим детям и внукам. Это битву нельзя отложить, заморозить или игнорировать", – заявил Зеленский.
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- 21 декабря Зеленский приехал в США, он встретился с президентом США Джо Байденом.
- Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.
- Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
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