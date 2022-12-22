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Российская тирания утратила контроль над нами и не будет влиять на наши умы – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 02:51
Российская тирания утратила контроль над нами и не будет влиять на наши умы – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский в Конгрессе США (Скриншот видео)

Российская тирания утратила контроль над нами и не будет влиять на умы свободных людей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США.

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Президент заявил, что Украина не пала после полномасштабного вторжения России, Украина борется.

"Российская тирания утратила контроль над нами и никогда не будет влиять на наши умы", – сказал Зеленский.

Он заявил, что россияне получат шанс стать свободными, только когда победят Кремль в своей голове.

"Украина держит свою линию и никогда не сдастся", – заявил президент.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский конгресс сша
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