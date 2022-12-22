Российская тирания утратила контроль над нами и не будет влиять на наши умы – Зеленский
Российская тирания утратила контроль над нами и не будет влиять на умы свободных людей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США.
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Президент заявил, что Украина не пала после полномасштабного вторжения России, Украина борется.
"Российская тирания утратила контроль над нами и никогда не будет влиять на наши умы", – сказал Зеленский.
Он заявил, что россияне получат шанс стать свободными, только когда победят Кремль в своей голове.
"Украина держит свою линию и никогда не сдастся", – заявил президент.
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- 21 декабря Зеленский приехал в США, он встретился с президентом США Джо Байденом.
- Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.
- Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
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