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РФ дважды ударила ракетами по поселку у Харькова, через который проходит ж/д на Купянск

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 10:14
РФ дважды ударила ракетами по поселку у Харькова, через который проходит ж/д на Купянск - Фото
Фото: Олег Синегубов / Telegram

Российская армия в ночь на 4 декабря нанесла два ракетных удара по поселку Шевченково в Харьковской области, через который идет железная дорога на Купянск. Также повреждена транспортная инфраструктура в поселке Купянск-Узловой – важной железнодорожной станции на левом берегу реки Оскол, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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"В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, транспортная инфраструктура. Около 23 часов ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в пяти частных домах Шевченковской общины. Около 3 часов утра со стороны РФ произошел еще один ракетный обстрел поселка Шевченково. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской общины и Харьковского района, а также Изюмского района. Без пострадавших.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты на Купянском направлении ведут оборону.

Читайте также: "Лишь бы не вернулись". Как Купянск пережил оккупацию РФ, а теперь оказался на линии фронта

Андрій Водяний
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война харьковская область купянск Шевченково
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