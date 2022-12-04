РФ дважды ударила ракетами по поселку у Харькова, через который проходит ж/д на Купянск

Российская армия в ночь на 4 декабря нанесла два ракетных удара по поселку Шевченково в Харьковской области, через который идет железная дорога на Купянск. Также повреждена транспортная инфраструктура в поселке Купянск-Узловой – важной железнодорожной станции на левом берегу реки Оскол, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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"В Купянске-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, транспортная инфраструктура. Около 23 часов ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в пяти частных домах Шевченковской общины. Около 3 часов утра со стороны РФ произошел еще один ракетный обстрел поселка Шевченково. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской общины и Харьковского района, а также Изюмского района. Без пострадавших.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты на Купянском направлении ведут оборону.

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Андрій Водяний

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