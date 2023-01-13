Россияне ударили по Харьковской области: погибли две женщины

Россияне продолжают обстреливать из артиллерии прифронтовые населенные пункты Харьковской области. В результате очередного удара сегодня, 13 января, погибли две женщины. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он сообщил, что россияне ударили по пгт Двуречное Купянского района.

По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована.

Утром 9 января оккупанты ударили ракетами ЗРК С-300 по рынку в освобожденном поселке Шевченково в Харьковской области: две женщины погибли, есть несколько раненых.

Вечером 10 января россияне ударили по складу пиротехники в Харькове, произошла детонация.

Оксана Житнюк

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