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Россияне нанесли удар по Черниговской области. Били управляемой бомбой с самолета Су-35

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 09:49
Россияне нанесли удар по Черниговской области. Били управляемой бомбой с самолета Су-35 - Фото
Истребители Су-35 (Фото: EPA)

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Черниговской области управляемой бомбой с самолета Су-35. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

Военные заявляют, что российская авиация нанесла очередной удар по приграничной зоне Черниговской области.

Отмечается, что около 01:35 был зафиксирован один взрыв в районе поселка Орликовка. 

Вероятно, это была корректируемая авиабомба с истребителя Су-35.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры данных нет. 

Ранее ночью 21 апреля россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар, аналогичная ситуация и в Винницкой области.

  • В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
  • Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.
  • Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Читайте также: Украина была атакована дронами-камикадзе Shahed-136. Есть прилет, ПВО сбила четыре БПЛА 

Дмитро Гриниченко
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война обстрелы черниговская область су-35 ОК Север
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