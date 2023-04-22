Россияне нанесли удар по Черниговской области. Били управляемой бомбой с самолета Су-35

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Черниговской области управляемой бомбой с самолета Су-35. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

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Военные заявляют, что российская авиация нанесла очередной удар по приграничной зоне Черниговской области.

Отмечается, что около 01:35 был зафиксирован один взрыв в районе поселка Орликовка.

Вероятно, это была корректируемая авиабомба с истребителя Су-35.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры данных нет.

Ранее ночью 21 апреля россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар, аналогичная ситуация и в Винницкой области.

В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.

Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

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Дмитро Гриниченко

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