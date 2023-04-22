Украина была атакована дронами-камикадзе Shahed-136. Есть прилет, ПВО сбила четыре БПЛА
22.04.2023, 06:13
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что вечером 21 апреля около 19:00 враг запустил дроны с юго-восточного направления.
Отмечается, что силами противовоздушной обороны было уничтожено четыре из пяти беспилотников Shahed-131/136.
Где именно зафиксирован прилет не сообщается.
Вечером местные паблики сообщали о взрывах в районах Запорожья и Днепра.
Ранее ночью 21 апреля россияне ударили по Полтавской области, есть разрушения гражданской инфраструктуры, начался пожар, аналогичная ситуация и в Винницкой области.
- В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", Силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
- Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.
- Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
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