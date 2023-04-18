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Россия атаковала Сумскую область артиллерией и РСЗО: 12 прилетов, есть погибшая – фото

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18.04.2023, 21:54
Россия атаковала Сумскую область артиллерией и РСЗО: 12 прилетов, есть погибшая – фото - Фото
Фото - Сумская ОВА

Днем 18 апреля россияне ударили из ствольной и реактивной артиллерии по Сумской области, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

По данным ОВА, в полдень по селу Речки Речковской общины Сумского района россияне ударили из ствольной артиллерии (семь прилетов) и реактивных систем залпового огня (пять прилетов).

В результате обстрела от полученных ранений умерла женщина, еще одна – ранена.

Также повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

В целом, по данным ОВА, в течение дня россияне совершили обстрелы шести пограничных громад Сумской области, зафиксировано 165 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов.

Россия атаковала Сумскую область артиллерией и РСЗО: 12 прилетов, есть погибшая – фото

Россия атаковала Сумскую область артиллерией и РСЗО: 12 прилетов, есть погибшая – фото
  • Россияне регулярно обстреливают из разных видов вооружения и с применением авиации граничащую с РФ Сумскую область.
  • Вечером 15 апреля россияне попали по психоневрологическому интернату в Шосткинском районе.
Оксана Житнюк
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обстрел война артиллерия сумская область
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