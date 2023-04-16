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Россия нанесла авиаудар по психоневрологическому интернату в Сумской области – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 12:25
Шосткинский район (Фото: ГСЧС)
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Российские оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области вечером 15 апреля, попали по психоневрологическому интернату в Шосткинском районе. Об этом сообщает ГСЧС области.

Спасатели помогли эвакуировать подопечных психоневрологического интерната, который получил значительные повреждения в результате российского авиаудара.

Россия нанесла авиаудар по психоневрологическому интернату в Сумской области – видео

Более 100 человек, которые могли самостоятельно передвигаться, спасатели вместе с персоналом заведения посадили в автобусы и перевезли в более безопасное место.

Под завалами людей не обнаружили.

По данным ОК Север, россияне нанесли удар, скорее всего, управляемой авиабомбой.

Сумская ОВА сообщила о ранении двух гражданских людей.

Наталія Медведєва
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