Россия нанесла авиаудар по психоневрологическому интернату в Сумской области – видео

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области вечером 15 апреля, попали по психоневрологическому интернату в Шосткинском районе. Об этом сообщает ГСЧС области.
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Спасатели помогли эвакуировать подопечных психоневрологического интерната, который получил значительные повреждения в результате российского авиаудара.
Более 100 человек, которые могли самостоятельно передвигаться, спасатели вместе с персоналом заведения посадили в автобусы и перевезли в более безопасное место.
Под завалами людей не обнаружили.
По данным ОК Север, россияне нанесли удар, скорее всего, управляемой авиабомбой.
Сумская ОВА сообщила о ранении двух гражданских людей.
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