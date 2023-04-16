Россия нанесла авиаудар по психоневрологическому интернату в Сумской области – видео

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области вечером 15 апреля, попали по психоневрологическому интернату в Шосткинском районе. Об этом сообщает ГСЧС области.

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Спасатели помогли эвакуировать подопечных психоневрологического интерната, который получил значительные повреждения в результате российского авиаудара.

Более 100 человек, которые могли самостоятельно передвигаться, спасатели вместе с персоналом заведения посадили в автобусы и перевезли в более безопасное место.

Под завалами людей не обнаружили.

По данным ОК Север, россияне нанесли удар, скорее всего, управляемой авиабомбой.

Сумская ОВА сообщила о ранении двух гражданских людей.

Ночью россияне обстреляли Запорожье, пострадала церковь в Камышевахе.

В 02:20 российские оккупанты обстреляли Снигиревскую общину Николаевской области из С-300, погибли двое подростков.

Наталія Медведєва

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