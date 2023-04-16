Ночью 16 апреля, когда христиане православного обряда отмечают праздник Пасхи, российские оккупанты обстреляли Запорожье, повредили церковь. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрация Юрий Малашко.

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"Враг совершил массированную атаку. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения понесли и здания рядом", – говорится в сообщении.

В Запорожье россияне попали в зеленую зону.

"Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются", – сообщили в ОВА.

Ночью 9 апреля нанесла ракетный удар по Запорожью, убили ребенка и его отца, мать получила ранения.

Наталія Медведєва

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