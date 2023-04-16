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Ночью россияне обстреляли Запорожье, пострадала церковь в Камышевахе – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 07:08
Ночью россияне обстреляли Запорожье, пострадала церковь в Камышевахе – ОВА - Фото
Юрий Малашко (Фото: Запорожская ОВА)

Ночью 16 апреля, когда христиане православного обряда отмечают праздник Пасхи, российские оккупанты обстреляли Запорожье, повредили церковь. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрация Юрий Малашко.

"Враг совершил массированную атаку. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения понесли и здания рядом", – говорится в сообщении.

В Запорожье россияне попали в зеленую зону.

"Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются", – сообщили в ОВА.

Наталія Медведєва
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Запорожье обстрел война юрий малашко
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