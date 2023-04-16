Ночью россияне обстреляли Николаевскую область из С-300, убили двух подростков – ОВА
16.04.2023, 08:36
Виталий Ким (Фото: ОП)
Ночью 16 апреля, в 02:20 российские оккупанты обстреляли Снигиревскую громаду Николаевской области из С-300, погибли двое подростков. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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"Вражескому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада", – написал он.
По предварительным данным россияне вели обстрел из зенитно-ракетной системы С-300.
"В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие", – сообщил глава ОВА.
В городе Снигиревка в ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.
По предварительной информации, без пострадавших.
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