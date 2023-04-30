Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах по F-16
Несколько стран готовы начать тренировочную программу для украинских летчиков на истребителях F-16, сказал в субботу в эфире единого телемарафона министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба добавил, что "F-16 – это идеальный вариант", хотя Украина не прочь получить и другие западные самолеты.
"Но F-16 – это американский самолет, поэтому решающее слово будет за Соединенными Штатами", – сказал Кулеба.
По его словам, нужно найти аргументы, чтобы США дали "зеленый свет" этому проекту.
Помочь в этом могут другие партнеры Украины, и об этом шла речь в ходе переговоров с министрами иностранных дел семи стран НАТО (Эстония, Литва, Латвия, Дания, Швеция, Норвегия, Исландия), которые приезжали в Одессу на этой неделе.
- В The Economist посчитали, что Россия имеет более 500 истребителей, в то время как Украина – около 80 машин.
- F-16 – самый массовый самолет НАТО, в 2020 году на него приходилось около 30% парка европейских членов альянса.
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