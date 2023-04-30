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Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах по F-16

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 10:47
Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах по F-16 - Фото
Фото: depositphotos.com

Несколько стран готовы начать тренировочную программу для украинских летчиков на истребителях F-16, сказал в субботу в эфире единого телемарафона министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Прогресс есть. У нас есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16", – сказал он в эфире единственного телемарафона вечером в субботу.

Кулеба добавил, что "F-16 – это идеальный вариант", хотя Украина не прочь получить и другие западные самолеты.

"Но F-16 – это американский самолет, поэтому решающее слово будет за Соединенными Штатами", – сказал Кулеба.

По его словам, нужно найти аргументы, чтобы США дали "зеленый свет" этому проекту.

Помочь в этом могут другие партнеры Украины, и об этом шла речь в ходе переговоров с министрами иностранных дел семи стран НАТО (Эстония, Литва, Латвия, Дания, Швеция, Норвегия, Исландия), которые приезжали в Одессу на этой неделе.

  • В The Economist посчитали, что Россия имеет более 500 истребителей, в то время как Украина – около 80 машин.
  • F-16 – самый массовый самолет НАТО, в 2020 году на него приходилось около 30% парка европейских членов альянса.

Читайте также: Для украинцев срок обучения на истребителях F-16 может быть значительно сокращен

Андрій Водяний
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США оружие истребители дмитрий кулеба f-16
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