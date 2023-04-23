Украине нужны новые истребители, у нее 80 самолетов против 500 у России – The Economist

Украине удается удерживать контроль над своим воздушным пространством, несмотря на то, что армия России превосходит ВСУ по числу боевых самолетов не менее чем в пять раз. Этому посвящена статья в The Economist "Воздушные силы Украины ищут новые самолеты".

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Автор пишет, что согласно по просочившимся в публичную сферу данным, после начала полномасштабного вторжения России, ВС Украины потеряли 60 истребителей (40% довоенного парка), сохранив около 80 машин.

В то же время "Россия имеет для войны почти 500 самолетов", причем они "во многом превосходят украинские", так как они лучше оборудованы и снаряжаются боеприпасами большей дальности.

"Хорошая новость заключается в том, что Россия не смогла использовать это преимущество для господства в небе", – отмечает автор. "Не сумев уничтожить ПВО Украины, самолеты РФ вынуждены стрелять ракетами или бомбами, часто безрезультатно, со значительного расстояния. А плохая новость заключается в том, что этот баланс выглядит неустойчивым".

Украине удалось снизить воздушную угрозу с помощью переданных собзниками современных зенитных систем, однако россияне вынудили ПВО Украины потратить много боеприпасов. "Если ракеты для ЗРК закончатся, придется выбирать между защитой городов, критически важной инфраструктуры, баз или передовых войск", – пишет автор.

В этом контексте критически важными становятся поставки ВСУ современных истребителей, которые оборудованы как средствами поражения, так и средствами раннего обнаружения самолетов и крылатых ракет. По мнению спикера Воздушных сил Юрия Игната, самым рациональным вариантом стали бы F-16, которых 1970-х годов построено не менее 4600 единиц и которые в новых модификациях по-прежнему состоят на вооружении многих стран.

"В 2020 году F-16 составлял около 30% парка европейских членов НАТО, это выше, чем у любого другого самолета", – пишет The Economist.

Эксперты, которых цитирует издание, отмечают, что "если бы Запад начал действовать прямо сейчас, к концу года в распоряжении Украины могли бы оказаться до 30 единиц F-16".

8 апреля 2023 года командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что истребители F-16 являются самым эффективным противодействием управляемым авиабомбам, которыми российские войска в последнее время наносят удары по Украине.

20 апреля глава минобороны Алексей Резников сказал, что Украине необходимо быстро построить многоуровневую систему ПВО и ПРО, в которую необходимо включить современные западные истребители.

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Сергій Бережний

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