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Кулеба: Португалия присоединилась к "коалиции F-16", будет обучать пилотов и механиков

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 22:21
Кулеба: Португалия присоединилась к
Дмитрий Кулеба и Жоау Гомеш Кравиньо (Фото - МИД)

Португалия присоединилась к "коалиции истребителей" и заявила о намерении обучать пилотов и механиков. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, который находится с визитом в Лиссабоне.

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В Лиссабоне глава МИД провел переговоры с министром иностранных дел Жоау Гомешем Кравиньо и министром обороны Еленой Каррейраш.

Кулеба поблагодарил правительство Португалии за решение присоединиться к "коалиции истребителей" и обучать украинских пилотов и механиков на боевых самолетах западного типа.

Португальская сторона также подтвердила готовность в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Обсуждались также темы подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в контексте решения о порядке вступления Украины в Альянс, привлечения России и ее руководства к ответственности за преступления против Украины и поддержки формулы мира президента Владимира Зеленского.

19 мая на саммите Большой семерки в Хиросиме Джо Байден одобрил планы по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Зеленский поблагодарил его за решение поддержать международную "авиационную коалицию".

  • 15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских боевых пилотов.
  • 16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
  • 17 мая спикер ВС Игнат заявил, что на перспективу, после вступления в НАТО, Украина будет рассматривать истребители F-15 и F-35.

Читайте также: США и союзники планируют предоставить Украине самолеты F-16

Сергей Бережной
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