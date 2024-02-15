Впервые на "Рамштайне" не говорили об F-16. Минобороны: Все решения уже приняты

По словам Иллариона Павлюка, нет ничего, что остается на этапе обсуждения

Илларион Павлюк (Фото: Facebook Павлюка)

На 19-ом заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Минобороны Илларион Павлюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"С F-16 все очень просто, там все решения уже приняты. Нет ничего, что остается на этапе обсуждения. Решения приняты, мы двигаемся по плану", – сказал он.

По словам Павлюка, у Украины есть понимание терминов и того, что в эти сроки нужно сделать. Речь идет о подготовке летчиков, инженеров, инфраструктуры и т.д.

В то же время спикер добавил, что по соображениям безопасности Украина не будет объявлять официально о получении самолетов от союзников.

"Только что мы будем знать точную дату, мы ни в коем случае ее никому не скажем. Ведь враг ориентируется в том числе и на информацию из открытых источников. Поэтому с F-16 все хорошо. Мы все надеемся, что F-16 будут в Украине как можно быстрее. Но мы все понимаем, что они должны появиться именно тогда, когда мы будем готовы эффективно использовать их и обслуживать", – резюмировал он.

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

Читайте также: Буданов: Передача F-16 Украине на финальном этапе. Надеюсь, что весной они уже будут в небе