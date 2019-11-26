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26.11.2019, 06:31

Ускоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фото

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Ускоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фото
Ускоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фото
Ускоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фотоУскоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фото

Эти случаи не уникальны, поскольку у Китая три космодрома из четырех расположены на внутренней территории страны: обломки падают не в океан, а на сушу

23 ноября Китай запустил с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань самую мощную модель ракеты-носителя из семейства "Чанчжэн", которая успешно вывела на орбиту два спутника местного аналога GPS - Beidou. Вскоре после старта в соцсети Weibo появились видео и фото с домом, разрушенным из-за падения одного из четырех боковых ускорителей.

На кадрах видно, как от "боковушки" идет оранжево-бурый дым: это токсичные пары смеси тетроксида диазота и несимметричного диметилгидразина.

Смотрите видео: NASA и Boeing "спасли" космический корабль при "аварии"

Несмотря на заблаговременные предупреждения от местных властей, а порой и эвакуацию жителей из места возможного падения отработанных ускорителей, время от времени в соцсетях появляются подобные кадры.

Смотрите видео: Астронавт на орбите выбросил в космос большой кусок мусора

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Теги: космос, ракета, падение, ступень, ускоритель, long march
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