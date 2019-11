Ускоритель космической ракеты в Китае упал на дом: видео и фото

23 ноября Китай запустил с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань самую мощную модель ракеты-носителя из семейства "Чанчжэн", которая успешно вывела на орбиту два спутника местного аналога GPS - Beidou. Вскоре после старта в соцсети Weibo появились видео и фото с домом, разрушенным из-за падения одного из четырех боковых ускорителей.

На кадрах видно, как от "боковушки" идет оранжево-бурый дым: это токсичные пары смеси тетроксида диазота и несимметричного диметилгидразина.

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk