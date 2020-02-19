Открытие. Молекулярный кислород впервые нашли вне нашей галактики

Двойная черная дыра в центре Mrk 231 (иллюстрация - NASA/ESA/G. Bacon/STScI)

В одном из наиболее ярких и активных мест в наблюдаемой Вселенной зафиксирован молекулярный кислород. Это лишь третий случай обнаружения такого элемента за пределами Солнечной системы, и первый - вне Галактики, пишет со ссылкой на The Astrophysical Journal сайт ScienceAlert.

Находка - в галактике Markarian 231 в направлении Большой Медведицы; она удалена от Земли на 561 млн световых лет. Галактика примечательна тем, что содержит активное ядро (ближайший к нам квазар) со сверхмассивной черной дырой, вещество вокруг которой испускает ультрафиолетовое излучение чудовищной интенсивности. По одной из гипотез, в центре Mrk 231 - две черные дыры.

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Отток вещества из центра Mrk 231 на высоких скоростях приводит к "бомбардировке" молекул воды в газопылевых облаках внешнего диска галактики, из-за чего образуется О 2 . С помощью радиотелескопа в Испании найдено подтверждение таким выводам: была обнаружена спектральная "подпись" дикислорода: источник - примерно в 32 600 световых годах от центра Mrk 231.