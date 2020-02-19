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Открытие. Молекулярный кислород впервые нашли вне нашей галактики

Открытие. Молекулярный кислород впервые нашли вне нашей галактики - Фото
Двойная черная дыра в центре Mrk 231 (иллюстрация - NASA/ESA/G. Bacon/STScI)
19.02.2020, 11:41

В Mrk 231 - высочайший темп звездообразования: только в ее центре появляется 100 солнечных масс в год; в Млечном Пути за это время - 1-2 массы Солнца

В одном из наиболее ярких и активных мест в наблюдаемой Вселенной зафиксирован молекулярный кислород. Это лишь третий случай обнаружения такого элемента за пределами Солнечной системы, и первый - вне Галактики, пишет со ссылкой на The Astrophysical Journal сайт ScienceAlert.

Находка - в галактике Markarian 231 в направлении Большой Медведицы; она удалена от Земли на 561 млн световых лет. Галактика примечательна тем, что содержит активное ядро (ближайший к нам квазар) со сверхмассивной черной дырой, вещество вокруг которой испускает ультрафиолетовое излучение чудовищной интенсивности. По одной из гипотез, в центре Mrk 231 - две черные дыры.

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Отток вещества из центра Mrk 231 на высоких скоростях приводит к "бомбардировке" молекул воды в газопылевых облаках внешнего диска галактики, из-за чего образуется О2. С помощью радиотелескопа в Испании найдено подтверждение таким выводам: была обнаружена спектральная "подпись" дикислорода: источник - примерно в 32 600 световых годах от центра Mrk 231.

СПРАВКА. Кислород - третий наиболее распространенный элемент во Вселенной после водорода и гелия. Химически активный неметалл, при нормальных условиях О2 - газ без цвета, вкуса и запаха. Еще одна форма кислорода - озон (О3).
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наука космос галактика открытие кислород Markarian 231
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