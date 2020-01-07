Телескоп TESS открыл свою первую планету с двумя звездами: видео

На расстоянии 1300 световых лет от Земли в созвездии Живописца при помощи телескопа TESS обнаружена планета, которая вращается вокруг двух звезд. Об этом сообщила пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Двойная система TOI 1338 состоит из крупной (примерно на 10% массивнее Солнца) и небольшой (холоднее, тусклее и весит как треть Солнца) звезд. Они вращаются друг вокруг друга каждые 15 земных суток, и у них известна лишь одна планета - TOI 1338 b, габаритами примерно в 6,9 раз больше Земли.

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Транзиты TOI 1338 b, по которым ее существование мог заметить TESS, нерегулярны - каждые 93-95 дней, и различаются по глубине и продолжительности из-за орбитального движения звезд. TESS видит только транзиты, пересекающие крупную звезду.

По данным ученых, планета вращается почти в той же плоскости, что и звезды, поэтому на ней регулярно можно наблюдать затмения.

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