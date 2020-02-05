Космос. В небе увидели живописное завершение "драки звезд" - фото

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Группа ученых во главе с Гансом Олофссоном из Технологического университета Чалмерса увидела необычное облако газа: появилось от контакта двух звезд

Астрономы зафиксировали, как звезда-гигант в двойной системе HD101584 поглотила своего небольшого компаньона. Фотографию последствий такой неравной "драки" опубликовала пресс-служба Европейской южной обсерватории.

Одна звезда настолько увеличилась в размерах, что начала поглощать компаньонку. "Жертва", в свою очередь, устремилась по нисходящей спирали "агрессору", срывая его внешние оболочки, но с ядром гиганта не столкнулась.

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Такое взаимодействие вызвало выброс вещества из большой звезды: ее внешние слои стали быстро рассеиваться в окружающем пространстве, а ядро обнажилось.

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На фото: обе звезды находятся в пределах яркой точки в центре кольцеобразной и показанной зеленым структуры. Голубое - газ, движущийся с самой большой скоростью к нам. Красное - газ, движущийся с самой большой скоростью от нас.

СПРАВКА. Солнце и похожие на него звезды при старении проходят через фазу выгорания всего водорода: они раздуваются и превращаются в красных гигантов. Наше светило со временем растеряет внешние оболочки, на месте останется только ядро, то есть белый карлик - горячая, плотная и небольшая звезда.

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Теги: драка, космос, звезда, телескоп, eso
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