В космос летит корабль "Калпана Чавла": в Днепре приложили к этому руку – трансляция

На 2 октября 2020 года в 04:38 по Киеву запланирован запуск ракеты Antares 230+, которая в рамках миссии NG-14 выведет беспилотный грузовой корабль Cygnus S.S. Kalpana Chawla на траекторию к Международной космической станции. Старт – с площадки MARS Pad 0A американского коммерческого космодрома Wallops на полуострове Делмарва в штате Виргиния.

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Этот Cygnus назван в память о Калпане Чавла, первой женещины-астронавта США индийского происхождения в космосе. 1 февраля 2003 года в возрасте 40 лет она и еще шесть астронавтов погибли в катастрофе шаттла Columbia.

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ГРУЗЫ НА БОРТУ. Экипажу на МКС везут 3629 кг грузов, большинство из них – в герметичном отсеке объемом 27 м3: 1230 кг оборудования и запчастей для станции, 1217 кг материалов для научных исследований, 850 кг провизии и вещей для экипажа, 151 кг оборудования для выхода в открытый космос, а также 71 кг компьютеров и комплектующих. Снаружи корабля закреплен 32-килограммовый прототип SharkSat для орбитальных экспериментов с новыми технологиями.

Модернизированный туалет UWMS, который порадует экипаж, легко можно интегрировать в различные корабли и системы жизнеобеспечения. Он разработан по отзывам астронавтов, на 65% меньше и на 40% легче нынешнего WC на орбите. Улучшенная интеграция поможет перерабатывать больше мочи в регенеративной системе, которая извлекает воду для дальнейшего использования. Сейчас на станции перерабатывается около 90% всех жидкостей на водной основе, включая мочу и пот. Цель NASA – достичь 98% до первых полетов людей на Марс.

"Если говорить о нашей моче на МКС, то сегодняшний кофе – это завтрашний кофе", – шутит астронавт NASA Джессика Меир.

В коротких миссиях вроде предстоящей Аrtemis II отходы не будут обрабатывать химикатами: их просто сохранят для утилизации позднее.

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В невесомости туалет использует поток воздуха, чтобы отводить мочу и фекалии от тела в соответствующие приемники. Люди используют воронку и шланг особой формы для мочеиспускания, и сиденье – для дефекации. Их можно использовать одновременно. Сиденье может показаться неудобно маленьким и с острыми краями, но при микрогравитации оно дает идеальный контакт с телом. Предусмотрены опоры для ног и поручни, чтобы во время процесса случайно не уплыть с унитаза. Для уединения туалет расположен внутри кабинки.

Потока воздуха на UWMS будет автоматически запускаться при поднятии крышки – это поможет лучше контролировать запах. Бумагу, салфетки и перчатки складируют в пакеты, а твердые отходы в индивидуальных мешках уплотняются в съемном контейнере для фекалий. Затем небольшое количество этих контейнеров возвращается на Землю для анализов, но большинство загружается в грузовой корабль, который после сведения с орбиты сгорает.

Сейчас фекалии на МКС не обрабатываются для получения из них воды, но NASA работает над этим.

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ПОЛЕТ. Корабль принадлежит американской корпорации Northrop Grumman, у которой (как и у SpaceX) заключен контракт с NASA о снабжении МКС. Его выведут на первоначальную орбиту 171x295 км с наклонением 51,63°, после чего при помощи инерции и 32 двигателей он сманеврирует к МКС.

По плану, 4 октября в 13:05 дня командир нынешней экспедиции на МКС Крис Кэссиди захватит корабль манипулятором Canadarm2, после чего оператор с Земли перехватит управление и пристыкует Cygnus к модулю Unity станции. Там он останется до середины декабря, после чего его с 3720 кг мусора сожгут в атмосфере и затопят в Тихом океане.

Почитать подробно о технических характеристиках ракеты Antares 230+, а также о прошлом запуске, CRS-13, который состоялся 15 февраля 2020 года. Главная конструкция маршевой ступени – без двигателя – разработана украинским КБ Южное и произведена на Южмаше.