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Возраст Вселенной уточнили. Для аналогии взяли врача и 50-летнего пациента

21.07.2020, 08:26
Возраст Вселенной уточнили. Для аналогии взяли врача и 50-летнего пациента - Фото
Схема участка Вселенной шириной около 10 млрд световых лет

Их оценка возраста Вселенной, пишут авторы, вполне соответствует оценкам, которые сделаны ранее по данным европейского спутника Planck

Использовав данные телескопа Atacama Cosmology Telescope в Чили, с помощью которого астрономы изучают реликтовое излучение Вселенной, ученые уточнили возраст всего, что нас окружает. По их информации, это число – 13,79 млрд ± 21 млн лет, пишут они в препринте статьи на arxiv.org.

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Группа исследователей ретроспективно изучала крупномасштабную структуру ранней Вселенной, анализируя собранную на частотах 98 и 150 МГц информацию о космическом "фоне" за 2013-2016 годы.

СПРАВКА. Реликтовое излучение, оно же космический микроволновый фон, - равномерно заполняющее Вселенную тепловое излучение, возникшее в эпоху первичной рекомбинации водорода (когда из состояния плазмы материя перешла в газообразное - появились атомы водорода) примерно спустя 380 000 лет после Большого взрыва. Его существование подтвердили в 1965-м.

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По их словам, "плюс-минус 21 млн лет" для обычного человека выглядит как весьма большая неопределенность, но это не так. Авторы предложили представить врача, который после осмотра 50-летнего пациента, исходя только из его актуального состояния и не зная истории болезней, оценивает его возраст с точностью до 25 дней.

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Евгений Пилипенко
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