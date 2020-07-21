Возраст Вселенной уточнили. Для аналогии взяли врача и 50-летнего пациента
Их оценка возраста Вселенной, пишут авторы, вполне соответствует оценкам, которые сделаны ранее по данным европейского спутника Planck
Использовав данные телескопа Atacama Cosmology Telescope в Чили, с помощью которого астрономы изучают реликтовое излучение Вселенной, ученые уточнили возраст всего, что нас окружает. По их информации, это число – 13,79 млрд ± 21 млн лет, пишут они в препринте статьи на arxiv.org.
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Группа исследователей ретроспективно изучала крупномасштабную структуру ранней Вселенной, анализируя собранную на частотах 98 и 150 МГц информацию о космическом "фоне" за 2013-2016 годы.
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По их словам, "плюс-минус 21 млн лет" для обычного человека выглядит как весьма большая неопределенность, но это не так. Авторы предложили представить врача, который после осмотра 50-летнего пациента, исходя только из его актуального состояния и не зная истории болезней, оценивает его возраст с точностью до 25 дней.
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