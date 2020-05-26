Гигантское космическое кольцо огня. Обнаружена необычная древняя галактика: фото

Обнаружен невероятно редкий тип галактики, который авторы открытия описали как "гигантское космическое кольцо огня". Объект R5519 находится на расстоянии 11 млрд световых лет от нас, пишет Medium.

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Ученые говорят, что это нетривиальное событие: якобы тот факт, что столь массивная кольцевая галактика могла образоваться на заре Вселенной, означает, что нынешние модели формирования таких структур придется пересмотреть.

Чтобы что-то разглядеть и понять о столь удаленном объекте, были собраны и объединены в одно целое данные от обсерватории Кека (Гавайи) и орбитального телескопа Hubble.

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Этот титанический "пончик" имеет примерно такую же массу, как и наша Галактика, но звездообразование в районе сверхмассивной черной дыры идет на скорости в 50 раз выше, чем в Млечном Пути.

"Дырка от бублика" в три миллиона раз больше огромной черной дыры в центре галактики M87 – той, которую сняли год назад.

Композитное фото:

Астрофизики знают два типа кольцевых галактик, один из которых формируется сам, в второй – в результате столкновения. Вторые, коллизионные, получаются тогда, когда у галактики-мишени перед столкновением уже есть тонкий диск, то есть спиральные рукава (как у нашей или Андромеды).

Это значит, делают вывод авторы, что спиральные галактики вроде нашей могли образоваться раньше, чем принято считать. По нынешним представлениям, диск Млечного Пути начал формироваться около девяти миллиардов лет назад.

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Оригинал исследования опубликован в свежем номере журнала Nature Astronomy: нам открытием трудилась группа ученых из Австралии, США, Канады, Бельгии и Дании.

Анимация: James Josephides/Swinburne Astronomy Productions

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