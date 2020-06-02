Ученые показали, насколько "тихое" Солнце в сравнении с другими звездами: видео

Астрономы "увидели" на поверхности очень горячих звезд в звездных скоплениях гигантские магнитные пятна и, на некоторых из них, - сверхмощные вспышки в 10 млн раз энергичнее, чем на Солнце. Об исследовании в журнале Nature Astronomy пишет пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

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Речь идет о звездах особого типа - тех, которые расположены на крайней горизонтальной ветви. Эти объекты весят примерно вдвое меньше, чем Солнце, но в несколько раз горячее него. В ходе эволюции они минуют одну из конечных стадий жизни типичной звезды - и умирают преждевременно.

Перемену блеска этих объектов астрофизики пока что могут объяснить только тем, что поверхность таких вращающихся звезд должна быть покрыта пятнами.

Эти образования, считают ученые, ярче и горячее, чем окружающая их поверхность (в отличие от Солнца с темными пятнами), огромные (до 25% поверхности) и невероятно устойчивые: держатся десятилетиями, тогда как солнечные - от нескольких дней до нескольких месяцев.

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Еще одно открытие: в нашей Галактике эти необычные звезды обычно входят в состав тесной двойной системы, но в шаровых скоплениях, которые изучала группа астрономов, у подавляющего большинства звезд крайней горизонтальной ветви никаких "компаньонов" не замечено.

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