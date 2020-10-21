В Британии намеренно заразят COVID-19 десятки человек, чтобы проверить действие вакцины

В эксперименте примут участие около 50 человек: каждый из них получит дозу штамма вируса, после чего начнутся испытания вакцин

В январе 2021 года в Британии при участии Имперского колледжа Лондона и исследовательской организации Open Orphan стартует эксперимент Human Challenge. Около 50 добровольцев будут намеренно заражены коронавирусом, чтобы после ученые смогли испытать на них вакцину от COVID-19, пишет Nature.

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Эксперимент будет проводиться при одной из больниц Дублина. Его сторонники утверждают, что такие исследования допустимы с точки зрения безопасности и этичности, а также, что возможность определить эффективность вакцин перевешивает риски, связанные с вероятным ухудшением здоровья у добровольцев.

Как отметил один из иммунологов Имперского колледжа Питер Опеншоу: "Преднамеренное заражение добровольцев известным патогеном никогда не бывает легкомысленным, однако такие исследования всегда чрезвычайно информативны в отношении болезни".

Общий бюджет проекта составляет около $13 млн (примерно 370 млн грн – ред.), принять участие в нем смогут только здоровые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Предполагается, что все они вначале получат минимальную дозу "контрольного штамма SARS-CoV-2", а если заражения не произойдет, то дозу будут увеличивать – пока не будет определен ее оптимальный объем.

После определения подходящей дозы начнется этап тестирования вакцин. Какие именно вакцины от коронавируса будут включены в исследование, пока не уточняется. В качестве вариантов рассматривается также разделение людей на контрольные группы и использование плацебо либо сравнение двух и более вакцин.

Ученые утверждают, что они постараются максимально защитить участников эксперимента, чтобы не допустить тяжелого течения болезни – после установления факта заражения добровольцы будут получать лечение ремдесивером.

Сумма вознаграждения за участие в проекте пока определяется, но обычно добровольцам в таких случаях платят по $5200 (около 150 000 грн – ред.), говорят организаторы эксперимента.

15 октября 2020 года в ВОЗ заявили, что массовой вакцинации от коронавируса в 2021 году не будет – "молодых и здоровых" привьют позже.

19 октября появились результаты трех исследований одновременного заражения вирусами: грипп + COVID-19.

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Дарья Мостовая

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